В Днепре в трамвае внезапно умерла женщина: фото с места

В субботу, 4 января, в Днепре возле Театра оперы и балета женщину, которая потеряла сознание в трамвае, вынесли на остановку.

Около 16:30 на трамвайную остановку вызвали скорую и полицию, там обнаружили тело женщины. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Знакомая умершей рассказала правохранителям, что они вместе ехали в трамвае. В какой-то момент женщина почувствовала недомогание и потеряла сознание. Ее вынесли из трамвая на остановку и вызвали скорую. Прибывшие медики могли лишь констатировать смерть.

На место прибыли судмедэксперты и следователь. При себе у умершей не было документов, удостоверяющих личность, однако был детский билет на имя 14-летнего мальчика. С родственниками женщины связались. Детали происшествия выясняются.

На трамвайной остановке умерла женщина Информатор

На трамвайной остановке умерла женщина Информатор

На трамвайной остановке умерла женщина Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в реке нашли тело молодой девушки. Рыбаки притащили ее труп к берегу.

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