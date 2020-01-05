Главная Новости
5 января • обновлено в 12:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре в трамвае внезапно умерла женщина: фото с места

848
Читать материал на украинском

В субботу, 4 января, в Днепре возле Театра оперы и балета женщину, которая потеряла сознание в трамвае, вынесли на остановку.

Около 16:30 на трамвайную остановку вызвали скорую и полицию, там обнаружили тело женщины. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Знакомая умершей рассказала правохранителям, что они вместе ехали в трамвае. В какой-то момент женщина почувствовала недомогание и потеряла сознание. Ее вынесли из трамвая на остановку и вызвали скорую. Прибывшие медики могли лишь констатировать смерть.

Новости
"Не поступайте так, прощайте!" Появились детали трагедии с выпрыгнувшим из окна парнем

На место прибыли судмедэксперты и следователь. При себе у умершей не было документов, удостоверяющих личность, однако был детский билет на имя 14-летнего мальчика. С родственниками женщины связались. Детали происшествия выясняются.

На трамвайной остановке умерла женщина

На трамвайной остановке умерла женщина

Информатор

На трамвайной остановке умерла женщина

На трамвайной остановке умерла женщина

Информатор

На трамвайной остановке умерла женщина

На трамвайной остановке умерла женщина

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в реке нашли тело молодой девушки. Рыбаки притащили ее труп к берегу.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги