В Днепре в смотровую яму упали двое мужчин: закончилось трагедией

В Днепре в смотровую яму упали двое мужчин. MoiGarazh.ru

В Днепре 19 августа в 6:27 в смотровой яме обнаружили двух мужчин без сознания.

Их нашли в гаражном кооперативе "Лоцманский" по переулку Садовом, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

На место прибыли спасатели и обнаружили, что в смотровой яме одного из помещений гаражного кооператива находятся два человека без сознания.

В Днепре в смотровую яму упали двое мужчин. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Чрезвычайники с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания достали мужчин на поверхность и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

35-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу №4 с предварительным диагнозом – острое отравление неизвестным токсическим веществом. А 60-летнего пенсионера, к сожалению, спасти не удалось – медики констатировали смерть.

Отметим, что на помощь было привлечено шесть человек личного состава и одну единицу техники ГУ ГСЧС Украины в области.

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