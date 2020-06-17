В Днепре в результате столкновения легковушек пострадал мужчина. Фото с места аварии

В среду, 17 июня, в Днепре на проспекте Мазепы столкнулись Mercedes и Nissan.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 8:40. В инциденте пострадал водитель "японца", сообщает Информатор.

По предварительной информации, Mercedes двигался с низа проспекта на высокой скорости. В этот момент Nissan выезжал из парковки. После удара оба автомобиля вынесло на трамвайные пути.

Пострадавшего с места происшествия забрала "скорая". Все детали случившегося выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине авто на скорости влетело в маршрутку. Авария попала на видео.