В Днепре в результате столкновения легковушек погибла женщина. Фото аварии

В воскресенье, 27 сентября, в Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Toyota.

Женщина-водитель "американца" получила несовместимые с жизнью травмы. Она скончалась на месте происшествия, сообщает "Информатор". Внимание! Фото 18+

Смертельная авария случилась возле мемориала жертвам Голодомора. Обе иномарки двигались в попутном направлении – на выезд из города.

В районе кафе "Каскад" Toyota протаранила Ford, когда тот либо перестраивался, либо пошел на разворот. Удар пришелся на водительскую сторону, вследствие чего погибшую женщину зажало в салоне.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 13-летняя девочка впала в кому после падения из многоэтажки.