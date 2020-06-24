В Днепре в результате столкновения авто и мотоцикла пострадал подросток. Фото

Алина Рашевская Происшествия 13:10, 24.06.2020

В Днепре в ночь на 24 июня на улице Передовой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла Jawa и легкового автомобиля Volkswagen Golf.

В результате аварии пострадал 17-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Потерпевшего госпитализировали в детскую областную больницу. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре
Фото с сайта "Днепр оперативный"
ДТП в Днепре
Фото с сайта "Днепр оперативный"
ДТП в Днепре
Фото с сайта "Днепр оперативный"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Томской ВАЗ врезался в маршрутку, после чего вылетел на встречную полосу и разбился о дерево.

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Днепр Происшествия

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