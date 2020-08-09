В Днепре в результате пожара погиб мужчина. Фото с места ЧП

В Днепре в результате пожара погиб мужчина. Информатор

В воскресенье, 9 августа, в Новокодакском районе Днепра на улице Караваева вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме.

Из пылающего помещения не успел выбраться его 48-летний владелец. Бездыханное тело мужчины нашли спасатели во время ликвидации пожара, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

К прибытию чрезвычайников огонь успел распространиться на 20 кв. м. На его ликвидацию ушло около 40 минут. На данный момент правоохранители выясняют причину возгорания.

В Днепре в результате пожара погиб мужчина Информатор

В Днепре в результате пожара погиб мужчина Информатор

В Днепре в результате пожара погиб мужчина Информатор

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