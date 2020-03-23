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23 марта • обновлено в 08:58
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Алина Рашевская

В Днепре в результате ночного ДТП пострадал мужчина. Фото

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В Днепре 22 марта на улице Антоновича столкнулись автомобили ВАЗ и Opel.

Авария произошла около 23:30. В результате ДТП серьезно пострадал водитель легковушки, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что авто не разминулись на перекрестке. Удар был такой силы, что их разбросало по тротуару. Обе машины сильно повреждены.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Закарпатський кореспондент

Пострадавшего водителя с переломом ноги госпитализировали в 16-ю городскую больницу. На месте в деталях произошедшего разбирались правоохранители.

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

ДТП в Днепре

ДТП в Днепре

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в автомобиле Daewoo сгорел мужчина. Трагедия произошла 22 марта.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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