В Днепре в результате масштабного ДТП пострадал мужчина. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:24, 20.05.2020 Обновлено: 08:28, 20.05.2020

В Днепре 19 мая на Криворожском шоссе произошло столкновение автомобилей Honda, Mitsubishi, Mercedes и грузовика.

В результате аварии серьезно пострадал водитель Honda. Его госпитализировали в 16-ую больницу с травмой головы, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, авто таранили друг друга по принципу "домино". Mercedes на скорости влетел в Mitsubishi. Последний от удара отлетел в сторону и столкнулся с Honda, а та, в свою очередь, врезалась в фуру.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Кайдакском мосту фура въехала в легковой автомобиль Lada. Авария чудом обошлась без пострадавших.

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Днепр Происшествия

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