В Днепре в результате масштабного ДТП пострадал мужчина. Фото

В Днепре 19 мая на Криворожском шоссе произошло столкновение автомобилей Honda, Mitsubishi, Mercedes и грузовика.

В результате аварии серьезно пострадал водитель Honda. Его госпитализировали в 16-ую больницу с травмой головы, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, авто таранили друг друга по принципу "домино". Mercedes на скорости влетел в Mitsubishi. Последний от удара отлетел в сторону и столкнулся с Honda, а та, в свою очередь, врезалась в фуру.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Кайдакском мосту фура въехала в легковой автомобиль Lada. Авария чудом обошлась без пострадавших.