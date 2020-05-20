В Днепре в результате масштабного ДТП пострадал мужчина. Фото

В Днепре 19 мая на Криворожском шоссе произошло столкновение автомобилей Honda, Mitsubishi, Mercedes и грузовика.
В результате аварии серьезно пострадал водитель Honda. Его госпитализировали в 16-ую больницу с травмой головы, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Предварительно, авто таранили друг друга по принципу "домино". Mercedes на скорости влетел в Mitsubishi. Последний от удара отлетел в сторону и столкнулся с Honda, а та, в свою очередь, врезалась в фуру.
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Кайдакском мосту фура въехала в легковой автомобиль Lada. Авария чудом обошлась без пострадавших.
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