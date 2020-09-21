В Днепре в результате ДТП с переворотом пострадала девушка. Фото аварии

В понедельник, 21 сентября, в Днепре на улице Криворожской автомобиль Toyota влетел в столб и перевернулся.

В результате аварии пострадала девушка, которая находилась за рулем иномарки. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Предварительно, легковушка двигалась в сторону шоссе. На повороте водитель не справилась с управлением, из-за чего авто снесло электроопору, а после перевернулось на крышу.

Потерпевшую госпитализировали в больницу имени Мечникова. Все подробности случившегося устанавливают правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 17-летний подросток прыгнул с моста в реку.