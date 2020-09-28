В Днепре в результате ДТП с переворотом пострадал мужчина. Фото с места аварии

В Днепре 27 сентября на улице Набережной Заводской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает "Информатор", перевернулся автомобиль "Москвич" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, машина двигалась по улице Набережной Заводской со стороны центра города. За заправкой, не доезжая до Кайдакского моста, водитель авто не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение, из-за чего "Москвич" перевернулся.

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Водитель авто не пострадал. Но у пассажира разбита голова, есть подозрение на сотрясение мозга. Медики остановили кровотечение, но ехать в больницу пострадавший отказался.

По предварительной информации, оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования водитель отказался.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области в посадке нашли тело мужчины. Его голова находилась отдельно от туловища.