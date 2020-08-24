В Днепре в результате ДТП с переворотом погибла женщина. Фото и видео

В Днепре на Набережной Победы 23 августа автомобиль Mitsubishi попал в смертельное ДТП.

Водитель легковушки не заметил разделительное ограждение на дороге и вылетел на противоположную сторону движения. Машина несколько раз перевернулась, а находившиеся в салоне мужчина и женщина вылетели на дорогу, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Для потерпевшей полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью – она скончалась на месте происшествия. Мужчине удалось выжить, в тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу имени Мечникова.

По информации, полученной от полиции, из автомобиля выпал предмет, похожий на трубку для употребления каннабиса. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

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