В Днепре в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина. Фото

В Днепре в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина. Информатор
В Днепре на пересечении улиц Образцова и Байкальской 9 сентября столкнулись грузовой автомобиль DAF и BMW X5.
Инцидент произошел около 23:50. В результате пострадал водитель легковушки, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре столкнулись грузовик и BMW. Информатор
Водитель легковушки не предоставил приоритет. Информатор
Предварительно, грузовик двигался по улице Байкальской. BMW в свою очередь ехал по Образцова. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество, в результате чего случилось столкновение. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля.
Водитель BMW получил ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в городскую больницу №6.
Авария случилась на пересечении улиц Байкальской и Образцова. Информатор
В результате пострадал мужчина. Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре перевернулась маршрутка, есть пострадавший.
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