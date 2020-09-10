В Днепре в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина. Фото

В Днепре в результате ДТП с грузовиком пострадал мужчина. Информатор

В Днепре на пересечении улиц Образцова и Байкальской 9 сентября столкнулись грузовой автомобиль DAF и BMW X5.

Инцидент произошел около 23:50. В результате пострадал водитель легковушки, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре столкнулись грузовик и BMW. Информатор

Водитель легковушки не предоставил приоритет. Информатор

Предварительно, грузовик двигался по улице Байкальской. BMW в свою очередь ехал по Образцова. Водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество, в результате чего случилось столкновение. Удар пришелся в заднюю часть автомобиля.

Водитель BMW получил ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в городскую больницу №6.

Авария случилась на пересечении улиц Байкальской и Образцова. Информатор

В результате пострадал мужчина. Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре перевернулась маршрутка, есть пострадавший.

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