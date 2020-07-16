В Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка: женщину госпитализировали. Коллаж

В четверг, 16 июля, в Днепре на улице Байкальской столкнулись два легковых авто, в результате аварии пострадала женщина.

ДТП произошло в районе улицы Дальневосточной, автомобиль Fiat врезался в Chevrolet. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

В Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка: женщину госпитализировали Днепр Оперативный

Chevrolet ехал по улице Байкальской, а Fiat выезжал со второстепенной дороги. Водитель Fiat не уступил дорогу Chevrolet, произошло столкновение.

Пассажирка Chevrolet получила серьезные травмы. Женщину госпитализировали в городскую больницу № 6. Предварительно у нее диагностировали перелом ноги.

В Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка: женщину госпитализировали Днепр Оперативный

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Причину аварии и детали инцидента установит следователь.