В Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка: женщину госпитализировали
В Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка: женщину госпитализировали. Коллаж
В четверг, 16 июля, в Днепре на улице Байкальской столкнулись два легковых авто, в результате аварии пострадала женщина.
ДТП произошло в районе улицы Дальневосточной, автомобиль Fiat врезался в Chevrolet. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".
В Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка: женщину госпитализировали Днепр Оперативный
Chevrolet ехал по улице Байкальской, а Fiat выезжал со второстепенной дороги. Водитель Fiat не уступил дорогу Chevrolet, произошло столкновение.
Пассажирка Chevrolet получила серьезные травмы. Женщину госпитализировали в городскую больницу № 6. Предварительно у нее диагностировали перелом ноги.
В Днепре в результате ДТП пострадала пассажирка: женщину госпитализировали Днепр Оперативный
На месте происшествия работали сотрудники полиции. Причину аварии и детали инцидента установит следователь.