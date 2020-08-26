В Днепре в результате ДТП пострадала девушка: видео момента аварии

В Днепре в результате ДТП пострадала девушка. Информатор

В среду, 26 августа, в Днепре на пересечении улиц Яснополянской и Аэропортовской произошло серьезное ДТП.

На перекрестке столкнулись два легковых авто – Toyota и ВАЗ. В результате аварии пострадала девушка-водитель иномарки, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автомобиль ВАЗ развернуло поперек дороги Информатор

Автомобиль ВАЗ поворачивал с улицы Аэропортовской на Старокодакскую. Toyota в этот момент двигалась по главной дороге со стороны жилмассива Тополь. Предварительно, водитель ВАЗ не уступил дорогу иномарке, произошло столкновение.

От сильного удара Toyota вылетела в кювет, а ВАЗ развернуло против движения, передает "Информатор". Пострадавшую девушку, которая была за рулем Toyota, госпитализировали с ушибами для обследования.

Медики госпитализировали пострадавшую в больницу Днепр оперативный

На месте аварии работали патрульные. Все причины произошедшего установит следователь по ДТП.

От удара иномарку вынесло в кювет Информатор

На месте работали патрульные и следователь по ДТП Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Калиновой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина.

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