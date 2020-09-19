В Днепре в результате ДТП пострадал мотокурьер. Фото с места аварии

В субботу, 19 сентября, в Днепре на перекрестке улиц Воскресенской и Святослава Храброго столкнулись автомобиль Skoda и мотокурьер Glovo.

Авария произошла около 13:30, сообщает "Информатор". Известно, что курьер на скутере двигался по улице Воскресенской, а легковушка – по улице Святослава Храброго (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате аварии курьер получил травмы. Пострадавшего госпитализировали с подозрением на перелом ноги.

Все детали и причины произошедшего установят правоохранители.

Транспортные средства столкнулись на перекрестке. Информатор

Пострадавшего курьера госпитализировали. Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на Слобожансмком проспекте произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие. Один из водителей скрылся с места аварии.