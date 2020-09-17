В Днепре в результате ДТП пострадал 9-летний мальчик. Фото с места

София Ковнир Происшествия 07:00, 17.09.2020

В Днепре 16 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие. 9-летний мальчик попал под колеса автомобиля Chevrolet.

Происшествие случилось около 20:13 рядом с перекрестком улиц Калиновая и Образцова, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как сообщили в полиции, мальчик перебегал дорогу в неположенном месте напротив магазина "АТБ". Водитель Chevrolet начала сигналить и затормозила, но избежать столкновения не удалось.

В Днепре в результате ДТП пострадал 9-летний мальчик
"Информатор"
В Днепре в результате ДТП пострадал 9-летний мальчик
"Информатор"

На место оперативно прибыли медики и правоохранители. Ребенка госпитализировали в больницу.

Теперь правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП.

В Днепре в результате ДТП пострадал 9-летний мальчик
"Информатор"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре в возрасте 88 лет умерла последняя в городе женщина-политзаключенная Мария Засименко-Бонацкая.

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Днепр Происшествия

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