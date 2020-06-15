В Днепре в реке нашли утопленника. Фото 18+

В понедельник, 15 июня, в Днепре на лодочной станции нашли тело мужчины. По предварительным данным, умершему около 40 лет.

Инцидент произошел рано утром, труп обнаружили охранники предприятия и вызвали на место происшествия полицию. Идентифицировать личность утонувшего правоохранителям не удалось, сообщает "Информатор". Внимание! Фото 18+

Телесных повреждений на теле утонувшего нет. Мужчина был в плавательных шортах и кофте с длинным рукавом. На шее — крестик с синим шнурком.

Полиция нашла тело мужчины

Полиция нашла тело мужчины

Ранее на территории станции его не видели. Причины смерти и подробности выясняют судебно-медицинские эксперты. На месте работают правоохранительные органы.

Лодочная станция, где нашли тело

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) и чемпион мира по современному панкратиону Александр Шлеменко рассказал, что вытащил труп утопленника из реки.