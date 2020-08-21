В Днепре в подвале больницы обнаружили тело мужчины. Фото 18+

В Днепре в подвале больницы обнаружили тело мужчины. Коллаж

В пятницу, 21 августа, в Днепре в подвале городской больницы № 2 обнаружили тело мужчины.

Неопознанный труп около 13:00 нашел сантехник, который спустился в заброшенное помещение. Он сразу же сообщил об этом в полицию, передает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли правоохранители и следователь-криминалист. Причину смерти мужчины и все обстоятельства инцидента установят в ходе расследования.

По предварительным данным, тело пролежало в подвале около двух недель и начало разлагаться.

Тело мужчины нашли в заброшенном подвале Днепр оперативный

Предварительно, тело пролежало в подвале около двух недель Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром полиция задержала мужчину, который 11 лет скрывался от следствия.

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