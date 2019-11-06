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6 ноября • обновлено в 12:00
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В Днепре в общежитии ДНУ парень прострелил голову первокурснице: первые детали

1.2т Читать материал на украинском

В Днепре 5 ноября в студенческом общежитии №2 Днепровского национального университета имени Олеся Гончара студент выстрелил несовершеннолетней девушке из травматического пистолета в голову.

После выстрела в девушку парень зашел в свою комнату и выстрелил себе в грудь. Об этом сообщает Наше місто.

В Днепре в общежитии ДНУ парень прострелил голову первокурснице

В Днепре в общежитии ДНУ парень прострелил голову первокурснице

Коллаж

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Как стало известно, стрелявший учится на втором курсе по специальности "политология". Парень совершил выстрел, находясь в состоянии наркотического опьянения. 17-летняя пострадавшая также является студенткой юридического факультета данного ВУЗа.

Девушку госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Врачи пока не могут сделать операцию по извлечению пули, поскольку нет разрешения родителей. Мать потерпевшей находится в Луганской области. Стрелка также госпитализировали, сейчас он под конвоем находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Полиция устанавливает и опрашивает свидетелей преступления. Сегодня планируется вручить ему уведомление о подозрении. Также назначен ряд экспертиз.

В Днепре в общежитии ДНУ парень прострелил голову первокурснице

В Днепре в общежитии ДНУ парень прострелил голову первокурснице

Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром ссора в магазине окончилась стрельбой. В ходе конфликта с другими покупателями задержанный достал пневматический пистолет и выстрелил в одного из них. Стрелявший скрылся с места преступления, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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Место
Украина Днепр
Теги
университет стрельба пострадал ребенок
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
".. Пэрэмоха!.. Ще нэ вмэрла!.. Смэрть творогам!.. СУхеС трычи!..", - А. Парубiй
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Да уж. Страна наркоманов. Включая президента. А запрещают сигареты))). Курить нельзя,наркота в массы. Спонсор наркомании ВРУ и ОПУ. Коліться бо ви того варті!
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