В Днепре в ночном ДТП на Набережной Заводской пострадала девушка. Фото

Алина Рашевская Происшествия 08:35, 22.09.2020

В понедельник, 21 сентября, в Днепре на Набережной Заводской столкнулись Toyota и Hyundai.

Авария случилась около 19:30 неподалеку от прокатного цеха. В результате ДТП пострадала девушка, сообщает Информатор.

Предварительно, автомобиль Toyota подрезала машина неустановленной марки. Водитель предпринял экстренное торможение, из-за чего в него сзади влетел Hyundai.

Потерпевшую госпитализировали в больницу имени Мечникова. Все детали инцидента выясняются.

В Днепре на Набережной Заводской столкнулись иномарки.
Информатор
В результате аварии пострадала девушка.
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге 13-летняя девочка разбилась при падении из окна высотки.

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Днепр Происшествия

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