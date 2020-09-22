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В Днепре в ночном ДТП на Набережной Заводской пострадала девушка. Фото

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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ДТП в Днепре. Источник: Информатор

В понедельник, 21 сентября, в Днепре на Набережной Заводской столкнулись Toyota и Hyundai.

Авария случилась около 19:30 неподалеку от прокатного цеха. В результате ДТП пострадала девушка, сообщает Информатор.

Предварительно, автомобиль Toyota подрезала машина неустановленной марки. Водитель предпринял экстренное торможение, из-за чего в него сзади влетел Hyundai.

Потерпевшую госпитализировали в больницу имени Мечникова. Все детали инцидента выясняются.

В Днепре на Набережной Заводской столкнулись иномарки.
В результате аварии пострадала девушка.

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