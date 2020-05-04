В Днепре в многоэтажке рванул газ. Фото

Карина Бондаренко Происшествия 15:42, 4.05.2020

В понедельник, 4 мая, на жилом массиве Красный Камень в Днепре произошел взрыв газа в квартире.

Возгорания не было, в происшествии никто не пострадал, сообщили на странице Новокодакского районного совета в Facebook. На место прибыли правоохранители, медики и газовая служба.

Работники службы перекрыли подачу газа, пока спасатели дежурили на месте.

В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области местная жительница обнаружила брошенного младенца.

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Днепр Происшествия

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