В Днепре в многоэтажке рванул газ. Фото

В понедельник, 4 мая, на жилом массиве Красный Камень в Днепре произошел взрыв газа в квартире.

Возгорания не было, в происшествии никто не пострадал, сообщили на странице Новокодакского районного совета в Facebook. На место прибыли правоохранители, медики и газовая служба.

Работники службы перекрыли подачу газа, пока спасатели дежурили на месте.

В Днепре в многоэтажке рванул газ Новокодацька районна у місті Дніпрі рада

В Днепре в многоэтажке рванул газ Новокодацька районна у місті Дніпрі рада

В Днепре в многоэтажке рванул газ Новокодацька районна у місті Дніпрі рада

В Днепре в многоэтажке рванул газ Новокодацька районна у місті Дніпрі рада

В Днепре в многоэтажке рванул газ Новокодацька районна у місті Дніпрі рада

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области местная жительница обнаружила брошенного младенца.

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