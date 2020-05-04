В Днепре в многоэтажке рванул газ. Фото

В понедельник, 4 мая, на жилом массиве Красный Камень в Днепре произошел взрыв газа в квартире.
Возгорания не было, в происшествии никто не пострадал, сообщили на странице Новокодакского районного совета в Facebook. На место прибыли правоохранители, медики и газовая служба.
Работники службы перекрыли подачу газа, пока спасатели дежурили на месте.
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
В Днепре в многоэтажке рванул газ
Новокодацька районна у місті Дніпрі рада
Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области местная жительница обнаружила брошенного младенца.
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