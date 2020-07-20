В Днепре в маршрутке жестоко избили девушку: открыто уголовное дело. Коллаж

В Днепре полиция возбудила уголовное дело по факту избиения девушки в маршрутном такси.

Конфликт произошел во время движения транспорта по маршруту №101 в Шевченковском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Пострадавшая днепрянка отказалась писать заявление на месте происшествия. Несмотря на это, правоохранители квалифицировали инцидент как хулиганство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в полиции зарегистрировали факт избиения мужчины, причастного к скандалу в маршрутке. В ближайшее время по этому материалу примут законное решение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина с пенсионерками жестоко избили девушку в маршрутке.