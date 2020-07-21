В Днепре в маршрутке избили девушку: появились новые детали инцидента

Стали известны новые подробности драки, которая случилась в Днепре в субботу, 18 июля, в маршрутном такси № 101.

Свои версии случившегося рассказали пассажиры транспортного средства, в котором произошла нашумевшая потасовка. Об этом сообщает "ТСН".

Мужчина, который вместе с пенсионерками избил горожанку, после инцидента сам пострадал от народных мстителей. Сейчас он находится в больнице. Днепрянин утверждает, что пострадавшая девушка сама устроила скандал и вела себя очень грубо по отношению к окружающим.

"Хотел дать по губам, пощечину за эти слова, которые она говорила в адрес женщины с ребенком и стариков. Она оскорбляла всех. Я сожалею об этом. Но я реально просто уже не мог терпеть хамство, которое она оказывала", – сказал мужчина.

Эту версию подтверждает еще одна пассажирка маршрутки № 101. По словам днепрянки, девушка вовсе не заплатила за проезд, а после начала плеваться и ругаться матом.

Водителя, который был за рулем маршрутки, отстранили от работы на время проверки. В его действиях во время инцидента обнаружили нарушения.

"Он должен был сразу остановить автобус, выключить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания и приобщиться к улаживанию конфликта. Если бы ему это не удалось, то он должен был бы сразу вызывать полицию", – сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция возбудила уголовное дело по факту избиения девушки в маршрутном такси.