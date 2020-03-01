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1 марта • обновлено в 10:47
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Игорь Кравченко

В Днепре в луже крови нашли мужчину с перерезанным горлом. Фото 18+

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В воскресенье, 1 марта, в Днепре в поселке Таромское возле дома обнаружили труп мужчины в луже крови.

К месту незамедлительно вызвали полицию. Убитым оказался 31-летний местный житель. Об этом сообщил Информатор.

Тело мужчины обнаружили около полуночи. Умерший лежал в крови, в его руках была палка, а на голове и шее виднелись следы ножевых ранений.

Правоохранители обыскали место преступления и обнаружили кухонный нож, а также пустую бутылку из-под алкогольного напитка. Детали происшествия выясняются.

Обнаружен труп в луже крови

Обнаружен труп в луже крови

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине легковушка врезалась в грузовик. Тело 32-летнего пассажира легковушки спасателям пришлось изымать с помощью шанцевого инструмента.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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