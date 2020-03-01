В Днепре в луже крови нашли мужчину с перерезанным горлом. Фото 18+

В воскресенье, 1 марта, в Днепре в поселке Таромское возле дома обнаружили труп мужчины в луже крови.

К месту незамедлительно вызвали полицию. Убитым оказался 31-летний местный житель. Об этом сообщил Информатор.

Тело мужчины обнаружили около полуночи. Умерший лежал в крови, в его руках была палка, а на голове и шее виднелись следы ножевых ранений.

Правоохранители обыскали место преступления и обнаружили кухонный нож, а также пустую бутылку из-под алкогольного напитка. Детали происшествия выясняются.

Обнаружен труп в луже крови Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине легковушка врезалась в грузовик. Тело 32-летнего пассажира легковушки спасателям пришлось изымать с помощью шанцевого инструмента.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал