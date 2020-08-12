В Днепре в гаражном кооперативе нашли тело женщины: нужна помощь в опознании

В Днепре на ж/м Тополь-2 10 августа обнаружили бездыханное тело женщины.

Труп находился на территории гаражного кооператива "Автолюбитель-15". На данный момент правоохранители устанавливают личность погибшей, а также обстоятельства ее смерти, сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

За все время в полицию не обратились ни возможные родственники с заявлением об исчезновении, ни свидетели произошедшего. В связи с этим правоохранители просят помощи в опознании у жителей города.

На вид женщине около 30-35 лет, рост — 162 см, рыжие крашеные волосы. Была одета в голубое платье, на ногах – красные туфли.

В Днепре в гаражном кооперативе нашли тело женщины Информатор

В Днепре в гаражном кооперативе нашли тело женщины Информатор

Если у Вас есть какая-либо информация об умершей, полиция просит обратиться в Шевченковский отдел полиции: (097) 240-07-97.

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