В Днепре в авто взорвалась граната: мужчине оторвало две руки. Фото

В Днепре в авто взорвалась граната: мужчине оторвало две руки.
В субботу, 29 августа, в Днепре на жилмассиве Тополь-3 в автомобиле ВАЗ взорвалась граната, пострадал мужчина.
Взрыв прогремел около 10:30 в районе продуктового рынка возле школы №99. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На месте происшествия работали спасатели и полиция
В момент взрыва мужчина сидел на переднем пассажирском сидении, кроме него в салоне авто никого не было. По предварительной информации, пострадавший попытался выпрыгнуть из авто. Взрывом ему оторвало две руки.
Очевидцы начали оказывать гражданину первую помощь и вызвали скорую. К моменту приезда медиков потерпевший находился в сознании. Мужчину госпитализировали в городскую больницу № 16.
От сильного удара в легковушке вылетели стекла. Правая сторона машины изрешечена осколками.
От сильного удара в легковушке вылетели стекла
Правая сторона машины изрешечена осколками
На месте происшествия работали спасатели и полиция, правоохранители оцепили территорию. Автомобиль осмотрели взрывотехники, внутри они нашли множество обломков, а в бардачке – чеку от гранаты.
По предварительным данным, мужчин приехал на рынок торговать мясом вместе со своей тещей. Женщина рассказала, что она успела выйти из авто перед взрывом, а ее зять остался внутри.
Взрывотехники нашли чеку от гранаты в бардачке транспортного средства
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