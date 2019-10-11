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11 октября • обновлено в 13:21
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В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

2.5т Читать материал на украинском

Вечером 10 октября в Днепре полиция поймала банду, которая грабила женщин. В задержании участвовали пять патрульных экипажей.

Все это происходило на глазах у местных жителей на улице Рабочей, сообщает Информатор. Двое мужчин могут быть причастны сразу к нескольким ограблениям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В полиции рассказали, что в этот день на линию "102" поступило несколько сообщений о грабежах. Женщины рассказывали, что к ним на улице подбегал мужчина, срывал золотое украшение и убегал.

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей

Информатор

"Примечательно то, что все пострадавшие описывали одежду грабителей по-разному. По нашей информации, они ездили по городу, срывали цепочки и переодевались, что заметно усложняло их поиски. Также известно, что оба задержанных ранее имели судимости", – сообщил заместитель командира 2-го батальона патрульной полиции Михаил Горобцов.

Правоохранители обнаружили все украденные золотые украшения в автомобиле злоумышленников. Пострадавшие женщины узнали свои вещи и нападавших. Задержанных доставили в райотдел для выяснений деталей случившегося.

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

Информатор

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

Информатор

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

Информатор

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

Информатор

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

Информатор

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

Информатор

В Днепре устроили масштабную облаву на грабителей: видео

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донецком шоссе в Днепре Opel сбил двух человек на пешеходном переходе. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция банда
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70rus xxx
70rus xxx
Эх,ностальгия напала,старые-добрые Жигули.
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