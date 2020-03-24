В Днепре умер пациент с подозрением на коронавирус

Во вторник, 24 марта, в Днепре умер первый пациент с подозрением на коронавирус.

Житель Каменского Днепропетровской области был госпитализирован в городскую больницу №21 за несколько часов до смерти, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Накануне мужчина якобы посещал Египет, а по приезду почувствовал себя плохо и оставался дома. Медикам пациента спасти не удалось.

Официального подтверждения о смерти мужчины с подозрением на коронавирус пока не поступало. Так, это может стать четвертой смертью инфицированного COVID-19 в Украине.

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