В Днепре умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19

В субботу, 16 мая, в Днепре умер 83-летний пациент, у которого была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция.

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Что послужило причиной смерти мужчины – коронавирус или сопутствующие заболевания – на данный момент неизвестно, сообщает "Наше Місто".

Результаты вскрытия по данному случаю будут известны только 18 мая.

По данным департамента здравоохранения городского совета Днепра по состоянию на утро 17 мая в Днепре зафиксировано 13 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии выявлено 318 случаев коронавируса.

На лечении в стационарных или амбулаторных условиях находится 240 человек. В тяжелом состоянии сейчас находятся семь человек, из них четыре – на аппарате искусственной вентиляции легких. Зафиксированных летальных случаев – четыре. 74 человека на данный момент уже излечились от коронавируса.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре после нескольких дней спада был зафиксирован рост случаев COVID-19. 16 мая было 12 новых случаев заражения короновирусом.