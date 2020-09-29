В Днепре умер 2-летний ребенок, которого искусали собаки

Во вторник, 29 сентября, в Днепре в детской областной больницы скончался 2-летний Егор, которого изувечили овчарки.

Мальчик ушел из жизни на 11-й день нахождения в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Александра Сова-Тимощенкова, волонтер фонда "Совушка", который собирал средства на лечение ребенка.

На протяжении всего лечения состояние Егора было критическим. Мальчик находился на аппаратах искусственной вентиляции легких и почечного диализа, сердце требовало постоянного введения адреналина. Перевязки пострадавшему от укусов ребенку делали под наркозом.

Ранее полиция открыла уголовное дело на родителей Егора по статье 166 Уголовного кодекса Украины за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепре в областной детской больнице медики спасали 2-летнего мальчика, которого искусали собаки. Ребенка военным вертолетом доставили в Днепр в пятницу, 18 сентября, из поселка в Донецкой области.