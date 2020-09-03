В Днепре у троллейбуса на ходу отвалилось колесо и влетело в магазин. Фото

Алина Рашевская Происшествия 15:45, 3.09.2020 Обновлено: 15:49, 3.09.2020

В четверг, 3 сентября, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого троллейбус на ходу потерял переднее правое колесо.

Оно отлетело в витрину магазина и разбило ее. В результате тротуар засыпало осколками стекла, сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр"(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла на маршруте №1. Все обошлось без пострадавших.

Как сообщила OBOZREVATEL пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко, по данному факту составлен админпротокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На данный момент правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

В Днепре троллейбус на ходу потерял колесо.
Telegram/"Х**вый Днепр"
Колесо отлетело в витрину и разбило ее.
Telegram/"Х**вый Днепр"
Тротуар засыпало стеклом.
Telegram/"Х**вый Днепр"
Все обошлось без пострадавших.
Telegram/"Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мотоциклист влетел в авто, убегая от полиции.

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Днепр Происшествия

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