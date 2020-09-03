В Днепре у троллейбуса на ходу отвалилось колесо и влетело в магазин. Фото
В четверг, 3 сентября, в Днепре на проспекте Дмитрия Яворницкого троллейбус на ходу потерял переднее правое колесо.
Оно отлетело в витрину магазина и разбило ее. В результате тротуар засыпало осколками стекла, сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр"(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Авария произошла на маршруте №1. Все обошлось без пострадавших.
Как сообщила OBOZREVATEL пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко, по данному факту составлен админпротокол по ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. На данный момент правоохранители выясняют все подробности произошедшего.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мотоциклист влетел в авто, убегая от полиции.