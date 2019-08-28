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В Днепре у грузовика на ходу открылась кабина: фото и видео с места ДТП

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В среду, 28 августа, в Днепре на проспекте Поля у грузовика Mercedes на ходу открылась кабина с водителем.

ДТП произошло около 7:20. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре произошло ДТП с грузовиком

В Днепре произошло ДТП с грузовиком

Информатор

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Известно, что грузовик двигался вниз по проспекту и перед улицей Ульянова въехал в ливневку. Из-за столкновения у фуры открылись замки фиксации кабины. Чтобы остановить грузовик, шоферу пришлось направить транспортное средство в светофорный столб.

В Днепре у грузовика на ходу отвалилась кабина с водителем

В Днепре у грузовика на ходу отвалилась кабина с водителем

Информатор

В результате аварии никто не пострадал.

Детали происшествия выясняли правоохранители.

В Днепре у грузовика на ходу отвалилась кабина с водителем

В Днепре у грузовика на ходу отвалилась кабина с водителем

Информатор

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На данный момент движение транспорта на данном перекрестке в сторону улицы Савченко затруднено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло жуткое ДТП с легковушкой. На въезде в Кривой Рог автомобиль Skoda на большой скорости влетел в отбойник, несколько раз перевернулся и встал на колёса. От полученных травм водитель скончался в больнице.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП авто
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