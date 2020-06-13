В Днепре тысячи пчел оккупировали квартиру женщины. Видео

В Днепре несколько тысяч пчел заполонили квартиру жительницы одного из спальных районов.

Рой расположился прямо на стене дома в спальном районе и проложил себе путь через полости в плите многоэтажки, сообщает "ТСН".

Женщина обратилась в дезинфекционную службу, чтобы устранить пчел, но там ей объяснили, что в Украине они защищены законом и травить их нельзя.

Скриншот из видео ТСН

Позже женщина обратилась к пасечнику, который согласился выкурить пчел и забрать их к себе. Также пасечник объяснил, что это карпатские пчелы, которые, скорее всего, были у кого-то на даче, но из-за ненадлежащего ухода они улетели.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре змеи заползают на территории жилых домов, а иногда и в жилые помещения. Спасателям приходится ловить змей с помощью специальных инструментов и вывозить их пределы города.

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