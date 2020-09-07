В Днепре тягач переехал ногу ребенку. Фото и видео с места аварии

В понедельник, 7 сентября, в Днепре на перекрестке улицы Титова с проспектом Александра Поля тягач с полуприцепом наехал на мальчика.

Ребенок переходил дорогу вместе с мамой на "зеленый" сигнал светофора. В результате он получил травму ноги, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте, после чего госпитализировали в больницу на Космической. По информации от врачей, его состояние оценивают как тяжелое.

Водитель тягача рассказал, что не заметил пешеходов, так как они попали в слепую зону. Мужчина зацепил ребенка задними колесами, поворачивая с улицы Титова на проспект. В какой-то момент он услышал детский крик и сразу же остановился. Очевидцы случившегося моментально бросились на помощь окровавленному мальчику.

В Днепре тягач переехал ногу ребенку. Информатор

ДТП случилось на пересечении улицы Титова и проспекта Поля. Информатор

В результате аварии пострадал ребенок. Информатор

Мальчик получил травму ноги. Информатор

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