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30 января • обновлено в 13:12
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Карина Бондаренко

В Днепре цинично ограбили машину скорой помощи. Фото

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В четверг, 30 января, в Днепре разбили стекло в машине скорой помощи и украли диагностическое оборудование, а также сумку с медикаментами и перевязочными материалами.

Происшествие случилось рано утром на пункте постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи Соборной подстанции на проспекте Героев, сообщила Алла Кондратенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре ограбили машину "скорой"

В Днепре ограбили машину "скорой"

Facebook/Алла Кондратенко-Матушак

"Медицинские работники целые сутки выезжали на вызовы и предоставляли всем необходимую помощь, а потом кто-то решил, что эти вещи им более необходимы. Избавятся за копейки и вряд ли осознают, что натворили. Как можно поступать так с медицинскими работниками, ведь завтра же будут спасать им жизни. Заявление в полицию написано", – написала Кондратенко.

В Днепре ограбили машину "скорой"

В Днепре ограбили машину "скорой"

Facebook/Алла Кондратенко-Матушак

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве водитель-автохам не пропустил на дороге "скорую", которая с мигалками мчалась на вызов к годовалому ребенку, получившему ожоги кипятком.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
скорая помощь
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