В Днепре цинично ограбили машину скорой помощи. Фото

В четверг, 30 января, в Днепре разбили стекло в машине скорой помощи и украли диагностическое оборудование, а также сумку с медикаментами и перевязочными материалами.
Происшествие случилось рано утром на пункте постоянного базирования бригад экстренной медицинской помощи Соборной подстанции на проспекте Героев, сообщила Алла Кондратенко на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Днепре ограбили машину "скорой"
Facebook/Алла Кондратенко-Матушак
"Медицинские работники целые сутки выезжали на вызовы и предоставляли всем необходимую помощь, а потом кто-то решил, что эти вещи им более необходимы. Избавятся за копейки и вряд ли осознают, что натворили. Как можно поступать так с медицинскими работниками, ведь завтра же будут спасать им жизни. Заявление в полицию написано", – написала Кондратенко.
В Днепре ограбили машину "скорой"
Facebook/Алла Кондратенко-Матушак
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве водитель-автохам не пропустил на дороге "скорую", которая с мигалками мчалась на вызов к годовалому ребенку, получившему ожоги кипятком.
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