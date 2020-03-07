В Днепре труп женщины пролежал в квартире 10 дней. Фото

В Днепре жители дома по проспекту Богдана Хмельницкого 4 марта услышали неприятный запах из квартиры одинокой женщины. Экстренные службы не нашли законных оснований для вскрытия квартиры.

Через несколько дней оттуда пошел явный трупный запах. Соседи обратились в полицию, ГСЧС и в ЖЭК, сообщает Наше Місто.

Как рассказала соседка женщины Татьяна Дехтярева, в последние дни никаких признаков движения, звуков в квартире не было.

"4 марта появился сильный запах кала и мочи из соседней квартиры, где жила одинокая старушка. Запах был ужасный, до рвотного рефлекса. Опрос соседей показал, что две недели бабульку никто не видел. Признаков движения, звуков (бабушка постоянно кашляла) нет. Стучали в дверь и в окна шваброй. Никакой реакции. Усложняло все то, что родственников у нее здесь нет, вроде только племянница где-то в России.

Вызывали полицию, звонили в ЖЭК, соцзащиту и спасателей. Ответ один: стонов, криков о помощи нет, трупного запаха нет - ничем помочь не можем. Очень страшно было от того, что, возможно, человеку нужна помощь, а сделать ничего никто не может!", - рассказала Татьяна.

В Днепре труп женщины пролежал в квартире 10 дней Наше Місто

После этого девушке совместно с соседями все-таки удалось привезти сотрудника ЖЭКа и вызвать следователя.

"Следователь сказал, что вскроет квартиру, если сотрудник ЖЭКа подпишет бумагу, что он берет ответственность за сохранность квартиры. Мы, в свою очередь, сказали, что сразу же поставим при них новый замок. Сотрудник ЖЭКа и его руководство отказались подписать такую бумажку. Следователи сказали, что тогда ничем помочь не могут и уехали.

Я даже на горячую правительственную линию звонила. Там сказали, что рассматривать обращение будут до 15 дней", - сообщила Татьяна.

В Днепре труп женщины пролежал в квартире 10 дней Наше Місто

Уже 6 марта из квартиры пошел явный трупный запах. Соседи решились выбить глазок в двери и поняли что произошло.

"Сначала мы подумали, что бабушка умерла не менее месяца назад. Вызвали полицию, которая нашла её на диване. При первом звонке в полицию нам сказали, что нужен сотрудник ЖЭКа, решение суда и прокуратуры для вскрытия квартиры и это перед 3 выходными.

Нам удалось найти и привезти сотрудника ЖЭКа, добиться выезда следователей и спасателей. Они долго решали вскрывать или не вскрывать, кто возьмет ответственность. Это было не просто, скорее всего, нам просто повезло с сотрудниками этих учреждений. У нас были все шансы ждать до вторника", - отметила Татьяна.

По предварительной информации, которую жильцам удалось узнать от следователя, пожилая женщина скончалась около 10 дней назад. Трупный запах появился не сразу, поскольку тело было накрыто одеялом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Козака Мамая во дворе дома №22 обнаружили труп мужчины. Тело было подвешено веревкой на трубе возле детской площадки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал