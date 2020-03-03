В Днепре труп мужчины две недели пролежал в горе мусора. Фото 18+

Во вторник, 3 марта, в Днепре на улице Бердянской обнаружили труп мужчины.

Тело находилось в заброшенном и захламленном помещении возле теплотрассы. На место сразу же вызвали полицию, сообщает Днепр оперативный.

Умершим оказался бездомный мужчина. Он скончался в постройке, которая на протяжении длительного времени была его пристанищем. По предварительной информации, тело пролежало там более двух недель.

В Днепре обнаружили труп мужчины Media.az

На месте инцидента работали полиция и медики. Точная причина смерти будет установлена позже.

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В Днепре обнаружили труп мужчины Днепр оперативный

В Днепре обнаружили труп мужчины Днепр оперативный

В Днепре обнаружили труп мужчины Днепр оперативный

В Днепре обнаружили труп мужчины Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре под стенами противотуберкулезного диспансера на улице Бехтерева обнаружили труп мужчины. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.

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