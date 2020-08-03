В Днепре троллейбус сбил пешехода-нарушителя: видео момента аварии

В понедельник, 3 августа, в Днепре на проспекте Александра Поля троллейбус маршрута №5 сбил женщину.

Горожанка переходила дорогу в неположенном месте. Водитель транспортного средства не среагировал вовремя, так как был занят подсчетом денег, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Потерпевшую госпитализировали в городскую больницу №16. В результате столкновения троллейбус получил механическое повреждение в виде разбитого лобового стекла.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре роженице выдали изувеченное тело ребенка в пакете с мусором.