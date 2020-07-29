В Днепре троллейбус протаранил маршрутку: пострадала пассажирка. Фото

В среду, 29 июля, в Днепре на проспекте Гагарина троллейбус маршрута №16 влетел в маршрутное такси.

В результате столкновения пострадала пассажирка. Женщина получила сотрясение головного мозга, а также многочисленные гематомы и ссадины, сообщает "Днепр оперативный".

Предварительно, маршрутчик совершил резкое торможение автомобиля. Водитель троллейбуса не успел среагировать и протаранил маршрутку.

ДТП в Днепре Фото: Днепр оперативный

ДТП в Днепре Фото: Днепр оперативный

Пострадавшую госпитализировали в 16-ю городскую больницу. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре Фото: Днепр оперативный

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