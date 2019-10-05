В Днепре трое подростков впали в "наркотическую кому": что известно

3 октября, около 22:00, в городскую детскую больницу № 6 с улицы Комбрига Петрова госпитализировали троих подростков в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщает сообщает Информатор, одному из госпитализированных мальчиков -16 лет, второму -14, а девочке - 16, передает OBOZREVATEL.

Дети находятся в реанимации 34.ua

По предварительным данным на месте происшествия, состояние подростков охарактеризовали как наркотическую кому. В больнице № 6 сообщили, что на сегодня состояние детей стабильное, они находятся в реанимации.

"Если вы заметили человека в наркотическом опьянении, видите, что он ведет себя неадекватно или же, наоборот, находится без сознания, немедленно вызовите скорую. Обязательно скажите диспетчеру о том, что человек может быть под влиянием наркотиков, и опишите его состояние. Пока ожидаете приезда медиков, аккуратно (в перчатках или обернув руку пакетом или другим непроницаемым материалом) откройте дыхательные пути человека и проверьте их на наличие инородных предметов и рвотных масс. В случае чего — очистите дыхательные пути. Если человек дышит, его необходимо перевести в боковое стабильное положение. Если не дышит — приступить к сердечно-легочной реанимации, — рассказал Алексей Турчак, инструктор по оказанию помощи.

Информацию об инциденте передали в полицию, ситуацию обрабатывают сотрудники ювенальной превенции. Детали инцидента сообщаются, родителей оповестили о случившемся.

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