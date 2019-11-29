В Днепре трамвай устроил ЧП на дороге: движение парализовано. Фото и видео

В Днепре 29 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого сошел с рельсов трамвай №12.

В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре трамвай устроил ЧП на дороге Фото очевидца

Известно, что инцидент произошел около 8:10 неподалеку от парка. По словам пассажиров, меньше всех повезло тем, кто не имел опоры – трамвай резко дернулся и все пассажиры ощутили сильную встряску. Обошлось без пострадавших.

Пассажиры были вынуждены покинуть трамвай и пересесть на другой транспорт. К месту вызвали аварийную службу КП "Днепрэлектротранспорт". Движение автомобилей не затруднено.

В Днепре трамвай устроил ЧП на дороге Фото очевидца

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на Криворожском шоссе столкнулись МАЗ и два Citroen. В аварии серьезно пострадал водитель одной из легковушек. Из искореженного автомобиля его вырезали спасатели.

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