В Днепре трамвай с пассажирами влетел в фуру. Фото с места аварии

В понедельник, 6 июля, в Днепре на улице Строителей трамвай №11 столкнулся с грузовиком.

В момент аварии в вагоне находились пассажиры. Инцидент произошел около 9:40, сообщает Информатор.

По предварительной информации, грузовик остановился на рельсах, пропуская движущиеся автомобили. Вскоре из-за поворота выехал трамвай. Несмотря на то, что его водитель заметил препятствие, транспортное средство он так и не остановил. Фура начала съезжать с путей, однако не успела отъехать до конца, в результате чего ее грузовой отсек протаранил вагон.

В Днепре трамвай с пассажирами влетел в фуру Информатор

В результате аварии никто не пострадал. Движение транспорта на данном участке уже восстановили.

В Днепре трамвай с пассажирами влетел в фуру Информатор

В Днепре трамвай с пассажирами влетел в фуру Информатор

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