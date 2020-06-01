В Днепре трамвай протаранил автомобиль. Фото с места аварии
В понедельник, 1 июня, в Днепре на перекрестке улиц Владимира Антоновича и Юрия Савченко случилось дорожно-транспортное происшествие.
Как стало известно OBOZREVATEL с места происшествия, трамвай №17 столкнулся с легковым автомобилем Rover (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Так, трамвай №17 двигался по проспекту Пушкина, а легковой автомобиль Rover по проспекту Поля. Водитель машины начал двигаться на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с электротранспортом.
Отметим, что в ДТП никто не пострадал. Легковой автомобиль увез эвакуатор.
Кроме того, из-за аварии остановилось движение трамваев по проспекту Пушкина. На месте работает полиция и выясняет все обстоятельства.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что возле села Приднепровское произошло лобовое столкновение автоцистерны DAF и автомобиля Opel. В результате 3-летний ребенок выжил, а родители умерли.