В Днепре трамвай на скорости протаранил легковушку. Фото и видео ДТП

Во вторник, 18 февраля, в Днепре возле речпорта произошло столкновение трамвая и легкового автомобиля Skoda.

ДТП сильно осложнило движение транспорта. Все обошлось без пострадавших, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре Информатор

Известно, что трамвай двигался в сторону проспекта Свободы, в то время как с площади Десантников по направлению к центру поворачивала Skoda. Столкновение произошло в момент, когда водитель легковушки пытался объехать грузовик. Удар пришелся в левый бок автомобиля.

В результате ДТП на перекрестке площади Десантников и улицы Княгини Ольги движение в сторону центра было временно затруднено.

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

ДТП в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской Audi, "убегая" от полиции, сбил трех пешеходов. Один человек погиб, двоих пострадавших, в том числе и ребенка, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

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