В Днепре трамвай №15 наехал на мужчину. Фото и видео

В Днепре на проспекте Металлургов трамвай №15 наехал на мужчину. Чтобы достать пострадавшего – пришлось привлекать спецтехнику.

Происшествие случилось в районе дома №6. Мужчину забрала скорая помощь, передает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Трамвай двигался по проспекту Металлургов со стороны улицы Давыдова в направлении улицы Криворожской. По словам водителя, на обочине стоял мужчина, который упал прямо под колеса вагона электротранспорта.

По предварительной информации, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина выжил и чтобы достать его из-под колес трамвая – на место прибыли сотрудники КП "Днепровский электротранспорт". Вагон приподняли, пострадавшего достали и передали медикам, которые госпитализировали его в больницу имени Мечникова.

Предварительно, у него переломы, а также травмы головы. Все детали происшествия будут выяснять правоохранители.

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