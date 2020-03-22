В Днепре Toyota снесла столб и оборвала троллейбусную линию. Фото

В субботу, 21 марта, в Днепре проспекте на Гагарина автомобиль Toyota врезался в фонарный столб.

Авария произошла недалеко от торгового центра Neo Plaza. В результате столкновения оборвалась троллейбусная линия, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Гагарина в сторону ТЦ Dafi. На повороте, возле общежития, девушка не справилась с управлением автомобиля и влетела в столб.

Toyota снесла столб Информатор

Toyota снесла столб Информатор

Очевидцы утверждают, что водитель превышала допустимую скорость. Находилась ли девушка в состоянии алкогольного опьянения, устанавливают полицейские.

На месте аварии с автомобиля сняли номерные знаки. В патрульной полиции отказались комментировать ситуацию. Состояние пострадавшей девушки на данный момент не известно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре владельцы элитных машин устроили аварию во время ночных гонок. ДТП произошло на Кайдакском мосту.

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