Главная Новости
22 марта • обновлено в 10:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Днепре Toyota снесла столб и оборвала троллейбусную линию. Фото

288
Читать материал на украинском

В субботу, 21 марта, в Днепре проспекте на Гагарина автомобиль Toyota врезался в фонарный столб.

Авария произошла недалеко от торгового центра Neo Plaza. В результате столкновения оборвалась троллейбусная линия, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, автомобиль двигался по проспекту Гагарина в сторону ТЦ Dafi. На повороте, возле общежития, девушка не справилась с управлением автомобиля и влетела в столб.

Toyota снесла столб

Toyota снесла столб

Информатор

Toyota снесла столб

Toyota снесла столб

Информатор

Очевидцы утверждают, что водитель превышала допустимую скорость. Находилась ли девушка в состоянии алкогольного опьянения, устанавливают полицейские.

На месте аварии с автомобиля сняли номерные знаки. В патрульной полиции отказались комментировать ситуацию. Состояние пострадавшей девушки на данный момент не известно.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре владельцы элитных машин устроили аварию во время ночных гонок. ДТП произошло на Кайдакском мосту.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги