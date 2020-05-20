В Днепре толпа мужчин напала на полицейских: подробности

Алина Рашевская Происшествия 15:28, 20.05.2020 Обновлено: 16:04, 20.05.2020

В Днепре 19 мая сотрудники патрульной полиции подверглись нападению во время выполнения служебных обязанностей.

Водитель и пассажир находящегося в розыске Аudi А4, который полицейские остановили на улице Короленко, вели себя агрессивно и пытались всячески воспрепятствовать их действиям. Вскоре им на подмогу прибыло около 20 знакомых, а конфликт быстро перерос в драку, сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре напали на полицейских
Национальный банк новостей

Злоумышленники выхватили из рук полицейского мобильное средство фиксации и нанесли ему телесные повреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Одного из фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Мужчинам сообщили о подозрении.

По указанному факту следователи открыли уголовные производства по ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и ч.2 ст.345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге патрульные помогли девочке с эпилептическим приступом. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе на улице Довженко.

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Днепр Происшествия

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